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Niğde-Tepeköy-Çiftlik Yolunun Gümüşler Kavşağı Bağlantısı Bu Yıl Sonunda Açılacak

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Yapımına 2013 yılında başlanan ancak tamamlanamayan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun Gümüşler Kavşağı bağlantısı bu yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Niğde ile Çiftlik ilçesi arasındaki mesafe 35 kilometreye düşecek ve ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak.

Yapımına 2013 yılında başlanan ancak tamamlanamayan Niğde-Tepeköy- Çiftlik yolunun Gümüşler Kavşağı bağlantısı bu yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacak.

11 yılın ardından yeniden yapım çalışmalarına başlanan Niğde - Çiftlik - Tepeköy yolunun 3 kilometrelik Gümüşler Kavşağı bağlantı yolu ile Niğde ile Çiftlik ilçesindeki mesafe 35 kilometreye düşecek. Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından tüm hızıyla devam eden 15 metre genişliğindeki yolun tamamlanmasının ardından Gümüşler Kavşağı'ndan Tepeköy ve ardından Azatlı üzerinden Çiftlik ilçesine uzanan güzergah trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Özellikle kış mevsiminde yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırması beklenen yolla birlikte Çiftlik ilçesinin il merkezi ile ulaşım mesafesi 35 kilometreye inecek, bu sayede Niğde merkezine en yakın ikinci ilçe olacak.

Güzergahı kullanacak sürücüler yolun tamamlanması ile birlikte zamandan ve yakıttan tasarruf edecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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