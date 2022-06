Niğde Fırıncılar Odası Başkanı: Niğde'de 5 Tane Fırın Kapandı. Daha da Kapanabilir

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, ekmeğin fiyatının 4 liraya çıkarılması için talepte bulunduklarını belirterek, " Niğde'de beş tane fırın kapandı. Daha da kapanabilir, çünkü kar marjı düştü, hatta ve hatta zarar da ediyor fırıncı. Şu anda ekmeğin olması gereken fiyat 4 lira. Gönül ister ki una, mayaya, oduna, akaryakıta zam gelmesin. Bugün mazotun fireni patlamış kamyon gibi gitmesini durduramıyorlar. Dolayısıyla biz, bunlara zam olmamış olsaydı zam talebinde bulunmazdık" dedi.

Murat Yenel, bugün yaptığı açıklamada, etmek fiyatının 4 liraya çıkarılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Yenel, "Cuma günü saat 14: 00'te komisyonumuz var, Niğde Esnaf Odaları Birliği'ne dilekçemizi 4 lira olarak verdik… Un fiyatları 220'den 360 liraya çıktı. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi bu şekilde açıkladı. Tahsisli un 325 liraya, somunluk 345 liraya… Pidelik un, artı KDV, nakliyesiyle birlikte bizim elimize nakit parayla alabileceğimiz 360 lira. Dolayısıyla bugün fırıncılarımızın hiç birisi nakit un alamıyorlar. Bir taraftan borçlarını öderken bir taraftan un alıyor. Bundan dolayı çok aşırı derece de etkilendi fırıncılarımız" diye konuştu.

"NİĞDE'DE 5 TANE FIRIN KAPANDI"

Murat Yenel, şunları söyledi:

"Bugün Niğde'de beş tane fırın kapandı. Daha da kapanabilir, çünkü kar marjı düştü, hatta ve hatta zarar da ediyor fırıncı. Şu anda ekmeğin olması gereken fiyat 4 lira Niğde koşullarında. Belediye ekmek fırınında olması da tabi bizi de etkiliyor, bundan dolayı da biz 4 lira talebinde bulunduk. Gönül ister ki una, mayaya, oduna, akaryakıta zam gelmesin. Bugün mazotun fireni patlamış kamyon gibi gitmesini durduramıyorlar. Dolayısıyla biz, bunlara zam olmamış olsaydı zam talebinde bulunmazdık. Türkiye genelinde, örnek veriyorum sigara Kars'ta da aynı fiyat, İstanbul'da aynı fiyat. Dolayısıyla ekmek fiyatları Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde hiç aynı olmamıştı. Böyle değişkenlik vardır. Örnek veriyorum, Sakarya'da ekmek şu anda 3 lira, bizden önce almış, şu anda 4 lira uyguluyor.

"EKMEK FİYATLARI AYNI OLMALI"

Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Sesleniyorum yetkililere; Türkiye'de ekmek fiyatlarının her yerde aynı olmasını talep ediyoruz. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanımız Halil İbrahim Balcı, kalkıp Meclis'e kesinlikle böyle bir önerge vermesi lazım. Türkiye genelinde un fiyatları İstanbul'da da aynı, Niğde'de de aynı, Kars'ta da aynı; dolayısıyla her yerde sabit bir fiyat tutulmasını istiyoruz. Bunu biz yetkililere duyurmak istiyoruz. Benim yapacağım başka bir işim yok; baba mesleği, yıllardan beri emek verdim ben bu mesleğe. Beş tane evladım var, bunların rızkını ben fırıncılıktan kazanacağım. Bugün satabileceğim bir şey varsa satacağım, ticaretimi devam ettireceğim. İnşallah bu ekonomi bir an önce düzelir, bu zamlar durur, tüketici de rahatlar. Bugün tüketici ne zaman nerede ne zam geleceğini bilemiyorlar. Her gün zam, her gün zam. Zam olmasını istemiyoruz ama bugün ayakta kalmamız için kesinlikle zam istiyoruz."

ANKA / Yerel