Niğde'de Hayırsever Esnaf 19 Ton Karpuz Dağıttı

Niğde'de hayırsever esnaf, 19 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Manav dükkanı olan Muharrem Kılıçer'in sabah saatlerinde iş yerinin önünde başlayan karpuz ikramı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kamyonet kasasından her gelene verilen karpuzlar, yaklaşık bir saat içerisinde tükendi. Hayırsever Muharrem, "Allah kazancımızı paylaştıkça artırsın. Halkımıza bir nebze moral olmak istedim" dedi.

Karpuz alan vatandaşlar ise Kılıçer'e teşekkür etti. - NİĞDE