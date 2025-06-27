Niğde'de Hayırsever Esnaf 19 Ton Karpuz Dağıttı

Niğde'de Hayırsever Esnaf 19 Ton Karpuz Dağıttı
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Niğde'de bir manav dükkanının sahibi olan Muharrem Kılıçer, sabah saatlerinde iş yerinin önünde 19 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Karpuzlar kısa sürede tükendi ve Kılıçer, kazancını paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Niğde'de hayırsever esnaf, 19 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Manav dükkanı olan Muharrem Kılıçer'in sabah saatlerinde iş yerinin önünde başlayan karpuz ikramı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kamyonet kasasından her gelene verilen karpuzlar, yaklaşık bir saat içerisinde tükendi. Hayırsever Muharrem, "Allah kazancımızı paylaştıkça artırsın. Halkımıza bir nebze moral olmak istedim" dedi.

Karpuz alan vatandaşlar ise Kılıçer'e teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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