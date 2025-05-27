Nepalli Şerpa Kami Rita, Everest'e 31. Tırmanışını Gerçekleştirerek Rekorunu Kırdı

Nepalli Şerpa Kami Rita, Everest'e 31. Tırmanışını Gerçekleştirerek Rekorunu Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepalli şerpa Kami Rita, Everest Dağı'na gerçekleştirdiği 31. tırmanışla kendi rekorunu bir kez daha kırdı. 55 yaşındaki Rita, 8,849 metre yüksekliğe ulaşarak, yıllardır düzenli olarak tırmandığı Everest'te yeni bir başarıya imza attı.

Nepalli Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest'e 31. tırmanarak bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Nepal'de 55 yaşındaki şerpa Kami Rita, geçtiğimiz cumartesi günü Everest'e 31. tırmanışını gerçekleştirdi. Yetkililer, neredeyse her yıl Everest'e tırmanan Kami Rita'nın dünyanın en yüksek noktası olan 8 bin 849 metre yüksekliğe ulaştığını, bir kez daha kendi rekorunu kırdığını ifade etti.

Everest'e ilk kez 1994 yılında tırmanan Kami Rita, yetkililerin çeşitli nedenlerle dağı tırmanışçılara kapattığı 3 yıl hariç her yıl Everest'e tırmandı.

Everest'e 8 binden fazla kişi tırmandı

Yeni Zelandalı Sir Edmund Hillary ve şerpa Tenzing Norgay tarafından ilk kez 1953 yılında tırmanılan Everest Dağı'na bugüne kadar 8 binden fazla kişi tırmanış gerçekleştirdi. Kami Rita'dan sonra bir diğer şerpa Pasang Dawa, 29 tırmanışla Everest'e en çok tırmanan kişi oldu. Şerpa olmayan tırmanıcılar arasındaki rekor, 19 tırmanışla İngiliz rehber Kenton Cool'a ait.

Nepal'in dağlık kesiminde özellikle Himalayalar'da yaşayan yerlilere "şerpa" adı veriliyor. - KATMANDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.