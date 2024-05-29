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Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü Kestane Üreticilerini Gal Arısına Karşı Uyardı

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Aydın'ın önemli değerlerinden biri olan kestane il genelinde pek çok çiftçinin ana geçim kaynağını oluşturuyor. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kestane gal arısına karşı mücadele çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek üreticileri uyardı.

Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü ilçedeki kestane üreticilerini gal arısına karşı uyardı.

Aydın'ın önemli değerlerinden biri olan kestane il genelinde pek çok çiftçinin ana geçim kaynağını oluşturuyor. Kestane bitkisinin önemli zararlılarından olan ve Aydın'da tespit edilen kestane gal arısına karşı mücadele çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri gal arısına karşı uyararak dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Değerli üreticilerimiz, Kestane gal arısına karşı sarı çözeltiyi yüzde 90 malt, yüzde 10 şeker karıştırıp sarı yapışkan tuzaktan hazırlayabilirsiniz. Gal ağaçlarda gözüktüğünden itibaren 40 gün sonra olgunlaşıp sinek olup çıkıyor. Bu yüzden ağaçlardan toplayabildiğinizi toplayın yüksekte kalanlar içinde gal gözüktüğü tarihten itibaren olgunlaşıp uçmadan tuzak asarsanız çıkan sinekler yakalanır. Bu tuzağı çok erken asarsanız etkisini kaybeder, geç kalınırsa da sinek uçar. Hızlı bir şekilde bu tuzaktan tedarik edip ağaçlarınıza asabilirsiniz. Ziraatçilerde sarı yapışkan satılıyor veya tedarik edebiliyorlar. Sizler toplayabildiğinizi toplayıp imha edin" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlçe Tarım Müdürlüğü Nazilli Aydın Çiftçilik Tarım Çevre Doğa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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