Nazilli Esnafından, Yeni Vergi Düzenlemesine Tepki: "Küçük Esnaf Bitti"

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Nazilli esnafı, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni vergi düzenlemesinin, küçük işletmeleri iflasa sürükleyeceğini belirterek, "Birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak" uyarısında bulundu. Esnaf, düzenlemenin ertelenmesini ve geçiş sürecinin kolaylaştırılmasını talep ediyor.

Nazillili esnaf, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan, büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini aşan yerlerde faaliyet gösteren bazı esnaf ve işletmelerin basit usul yerine gerçek usulde vergi ödemesini düzenleyen karara tepki gösterdi. Düzenlemenin mağduriyetler oluşturacağını belirterek, endişelerini dile getiren esnaf, düzenlemenin ertelenmesini ve geçiş sürecinin kolaylaştırılmasını istiyor.

Nazilli'de terzilik yapan bir esnaf, mevcut Bağ-Kur ve oda aidatlarının zaten bir yük olduğunu, yeni düzenlemeyle artacak maliyetlerin işletmesini sürdürmeyi imkansız hale getireceğini söyledi. Günlük kazançlarının ancak karınlarını doyurmaya yettiğini ifade eden esnaf, yurt dışındaki yüksek fiyatlarla Türkiye'deki düşük işçilik ücretlerini karşılaştırdı. Kazançlarının giderlerini karşılamakta zorlanacağını belirten esnaf, ayda 90 bin lira kazanması gerektiğini, ancak bu kazanca ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

"Küçük esnaf bitti"

Uzun Çarşı'da çay işletmeciliği yapan bir esnaf ise durumu "Küçük esnaf bitti" sözleriyle özetledi. "Kira, elektrik, su gibi artan masraflar nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını" söyleyen işletmeci, aralık ayında dükkanını kapatmayı düşündüğünü de ifade etti. Esnaf, basit usulün kalkmasıyla işlerinin daha da zorlaşacağını belirterek, düzenlemenin en azından birkaç yıl ertelenmesini istedi.

Uzun yıllardır defterli vergi mükellefi olan bir diğer esnaf ise kendi işlerinin de yeni düzenlemeden olumsuz etkileneceğini belirtti. Vergi borçlarını ödemekte zorlandığını söyleyen esnaf, yeni yüklerin altından kalkamayacaklarını ve birçok esnafın bu duruma dayanamayacağını ifade etti.

Bir berber de yeni düzenlemenin küçük işletmeler için iyi olmadığını, ancak geçiş sürecinin yumuşatılmasıyla rahatlama sağlanabileceğini söyledi. Maliyetlerinin zaten yüksek olduğunu ifade eden esnaf, Bağ-Kur, sigorta, kira ve malzeme fiyatlarındaki artışlar nedeniyle maliyetlerini mecburen müşteriye yansıtmak zorunda kalacaklarını belirtti.

Ayakkabı tamircisi ise muhasebe ve aidat masraflarının artacağını, kazançlarının bu masrafları karşılamayacağını söyleyeyerek, çoğu esnafın mesleği bırakmak zorunda kalacağını öne sürdü.