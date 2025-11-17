Haberler

Nazilli'de Zeytin Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadı yoğun bir şekilde sürüyor. Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hem sofralık hem de yağlık zeytinlerin toplanması için köylülerle birlikte çalışma yapıldı. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileğiyle zeytin toplandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun başlaması ile birlikte zeytin bahçelerinde de hareketlilik sürüyor. Yaklaşık bir ay önce sofralık yeşil zeytin hasadına başlanırken şimdilerde de hem sofralık hem de yağlık zeytin hasadı hummalı bir şekilde devam ediyor. Yalınkuyu Mahallesi'ndeki zeytin hasadına Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki protokol üyeleri de katıldı.

82 mahallesi bulunan Nazilli'nin kırsal 56 mahallesinde devam eden hasat çalışmalarını yerinde görmek üzere Yalınkuyu Mahallesi'nde hasat etkinliğine katılan İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri, köylülerle birlikte zeytin topladı. Üreticiye bereketli bir hasat sezonu dileyen Kaymakam Kan: "82 mahallesi bulunan Nazilli'nin 56 mahallesinde zeytin hasadı yapılıyor" dedi.

"Hasadı birlikte yaptılar"

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Yalınkuyu Mahalle Muhtarı Ahmet İnan ve mahalle halkının ev sahipliğinde gerçekleştirilen zeytin hasadına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçelik, çok sayıda kurum personeli ve çevredeki mahallelerin muhtarları katıldı. Protokol üyeleri, çalışanlarla birlikte zeytin hasadına destek verdi.

"Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağı"

Büyük emeklerle gerçekleştirilen zeytin hasadının zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "82 mahallesi bulunan Nazilli'nin 56 mahallesinde zeytin hasadı yapılıyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları bereketini halkımızla paylaşmaya devam ediyor. Bu dağlarımızda Türkiye'nin en önemli ürünleri arasında yer alan incir ve kestanemizin yanısıra zeytin de önemli bir gelir kaynağı. Arazi yapısı nedeniyle zor ve meşakkatli bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde hasatla uğraşıyor. Yalınkuyu Mahallemizde de zeytin hasadı başladı. Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağı. Bu ürünleri bizleri sunan 80-90-100 yaşındaki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zeytin türleri arasında şu an çekişte denen tür hasat ediliyor. Yağlık ve sofralık şekilde hasat edilerek sofralarımıza gelecek inşallah. Herkesin emeğine sağlık diyorum" dedi.

Asırlık ağaçlarda zeytin hasadı

Mahalle sakinlerinden Ali Murat Dursun, sofralık ve yağlık zeytin hasadına başladıklarını ifade ederek: "Yaklaşık 30 yıldır zeytin işiyle uğraşıyorum. Bir ay önce sofralık zeytinle hasada başladık. Şimdi de hem sofralık hem de yağlık zeytin hasadına devam ediyoruz. Yılbaşına kadar da hasat devam eder. Bu sene kuraklık nedeniyle hasadımızda rekolte düşük olacak. Bakımı ve hasadı zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz zeytinimizden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlamaya devam edeceğiz. Sezonumuzun bereketli geçmesini diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
