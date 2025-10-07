Nazilli'de Geleceğe Kulaç Atıyorum Projesi Başladı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyorum" projesi bu yıl da başladı. Yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen eğitimlerle öğrenciler, profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

İki kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde üçüncü kez uygulamaya konulan proje kapsamında, Nazilli genelinde öğrenim gören öğrenciler kapalı spor salonunda bulunan yüzme havuzunda yıl boyunca eğitim alacak. Projenin ilk gününde öğrencilerle birlikte İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri de havuzu ziyaret etti.

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve spor salonu personelimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız yüzmeye büyük bir ilgi gösteriyor. Geçen yıl 1.500 öğrencimiz bu projeden yararlandı. Velilerimiz de çocuklarını özveriyle getiriyor. Hijyenik ve güvenli bir ortamda bu eğitimi almaları bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hafta sonları 500, hafta içi ise 150 öğrenci yüzme eğitimi alıyor. Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan bugüne kadar ilçe genelinde 32 bin kişinin faydalandığı bildirildi. Yetkililer, projenin temel amacının çocuklara sporu sevdirmek, su sporlarına ilgiyi artırmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek olduğunu vurguladı. - AYDIN