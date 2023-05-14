Narlıdere Belediye Başkanı Engin, Oyunu Kullandı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, oyunu Narlı Mahallesi'ndeki İlhan Onat İlkokulu'nda kullandı. Engin, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu, İlhan Onat İlkokulu'nda kullandı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Engin, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Engin, Türkiye'nin yaklaşık 60 milyon 700 bin vatandaşıyla sandık başına gittiğini belirterek, "Devletimizin, milletimizin bekası, demokrasimiz için görevimizi yaptık ve oyumuzu kullandık. Bu güzel bahar gününde henüz oy kullanmayan vatandaşlarımız varsa sandığa davet ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.