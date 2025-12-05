Haberler

Sıtkı Usta devlet erkanını ağırlıyor

Sıtkı Usta devlet erkanını ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'daki Sıtkı Usta şubesini ziyaret ederek işletme personeli ve vatandaşlarla sıcak bir atmosferde sohbet etti. İşletmecisi İbrahim Altunbay, Varank'ın nazik ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Çukurambar'da hizmet veren Sıtkı Usta şubesini ziyaret etti.

Ziyaret, işletme personeli ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kadayıfın adresi olarak bilinen Sıtkı Usta'daki buluşma, samimi sohbet ve sıcak bir atmosferde geçti. Sıtkı Usta Ailesi, Varank'ın nazik ziyaretinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti. İşletme yetkilileri, Varank'ın her zaman esnafla iç içe olmasının kıymetli olduğunu ifade ederek, bu tür ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın işletmecisi İbrahim Altunbay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

" Mustafa Varank'ın işletmemizi ziyaret etmesi bizleri onurlandırdı. Kendilerine tatlılarımız hakkında bilgi verdik, ürünlerimizi tattırdık. Gösterdikleri ilgi ve nezaket için Mustafa Varank ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu süreçte özveriyle çalışan tüm Sıtkı Usta personeline de teşekkür ederiz."

Altunbay, Sıtkı Usta'nın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin esnafın motivasyonunu artırdığını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.