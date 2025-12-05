Sıtkı Usta devlet erkanını ağırlıyor

Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Çukurambar'da hizmet veren Sıtkı Usta şubesini ziyaret etti.

Ziyaret, işletme personeli ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kadayıfın adresi olarak bilinen Sıtkı Usta'daki buluşma, samimi sohbet ve sıcak bir atmosferde geçti. Sıtkı Usta Ailesi, Varank'ın nazik ziyaretinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti. İşletme yetkilileri, Varank'ın her zaman esnafla iç içe olmasının kıymetli olduğunu ifade ederek, bu tür ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın işletmecisi İbrahim Altunbay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

" Mustafa Varank'ın işletmemizi ziyaret etmesi bizleri onurlandırdı. Kendilerine tatlılarımız hakkında bilgi verdik, ürünlerimizi tattırdık. Gösterdikleri ilgi ve nezaket için Mustafa Varank ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu süreçte özveriyle çalışan tüm Sıtkı Usta personeline de teşekkür ederiz."

Altunbay, Sıtkı Usta'nın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin esnafın motivasyonunu artırdığını söyledi. - DİYARBAKIR