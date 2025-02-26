MÜSİAD ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğini Geliştiriyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç'u ziyaret etti.

MÜSİAD Muğla Şubesi ile Muğla Sıtkı Koçman arasında devam eden işbirliğinin arttırılmasının önemine dikkat çekilen ziyarette, üniversiteden mezun olan öğrencilerin MÜSİAD bünyesindeki işletmelerde istihdamı konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. MÜSİAD Muğla Şube başkanı Nevzat Aykaç, Üniversite ile devam eden işbirliğinin öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirmeleri ve istihdam imkanlarının artırılması açısından büyük önem taşıdığını açıkladı.

Ziyarette, MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç eğitim hayatı devam eden ve özellikle genç MÜSİAD üyelerinin mesleki tecrübe ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Dekan Özkoç, bilgi ve tecrübelerin aktarılması için 'Kariyer Günleri' etkinliklerine MÜSİAD üyelerini davet ederek öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına MÜSİAD'ın katkı sunmasını istedi. - MUĞLA