MÜSİAD Kayseri'den TBMM Ziyareti ve İhracatçılar Birliği Projesi

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kayseri milletvekillerini ziyaret ederek, kentin geleceği için önemli konuları istişare etti.

Yapılan ziyaretler çerçevesinde önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ve Sayın Bayer Özsoy ile Kayseri'de İhracatçılar Birliği kurulması için hazırlanan kapsamlı dosyayı ve kent adına yürütülen diğer projeler sunuldu. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; "MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Milletvekillerimizi ziyaret ederek şehrimizin geleceği için önemli konuları istişare ettik. Ziyaretlerimiz kapsamında, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Sayın Bayer Özsoy değerli milletvekillerimize Kayseri'de İhracatçılar Birliği kurulması için hazırladığımız kapsamlı dosyayı ve şehrimiz adına yürüttüğümüz diğer projelerimizi sunduk. Kayseri'nin ekonomik ve ticari potansiyelini daha da yukarılara taşımak adına attığımız bu adımların hayırlara vesile olmasını diliyor, gösterdikleri ilgi ve destek için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ