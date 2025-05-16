Muş'ta meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi

Muş'ta meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi
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Muş'ta meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Meşaleli Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Muş'ta meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi

MUŞ - Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Meşaleli Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Muş Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muş İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, bu yıl "Aile Yılı" ve "Sağlık İçin Yürüyoruz" mottosuyla gerçekleştirildi.

Yürüyüş öncesinde, Muş Valiliği önünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bir ölçüm noktası kuruldu. Vali Avni Çakır da standı ziyaret ederek boy ve kilo ölçümünü yaptırdı.

Meşaleler ve bayraklarla donatılan yürüyüşte katılımcılar, İstasyon Caddesi boyunca yürüyerek Millet Bahçesi önüne kadar ilerledi. Coşkulu kalabalık, hem bayramı kutladı hem de sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini ifade eden Vali Çakır, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının olduğunu söyledi. Vali Çakır, "Güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Birinci etkinliğimiz sağlıklı yaşamla alakalıydı. Şu ana kadar da yaklaşık 80 bin öğrencimizi taradık. Onların boy kilo indekslerine göre yani kilo fazlalıkları var mı yok onları tespit ettik. Sağlıklı yaşam noktasında gerekli sağlık merkezlerimize yönlendirmeler yapıldı. Bugün de burada sembolik olarak halkımıza bu etkinliği tanıtmak amacıyla bir ölçüm noktası oluştıurduk. Burada boy ve kilomuza baktırdık. Alışveriş merkezlerinde, bankalarda, otogarlarda, havaalanımızda ve dediğim gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu noktalarda vatandaşlarımızın oy kilolarını ölçerek onlara tavsiyelerde bulunacaklar. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyamıza davet ediyorum. Bu ölçümlerimiz tamamen ücretsiz. Ayrıca burada benimde 10 kilo fazlam çıktı. Bu kampanyayı herkesin katılmasını istiyorum. Ayrıca yine ikinci etkinliğimiz "Aile Yılı" ve 19 Mayıs Gençlik yürüyüşümüz. Coşkulu bir kalabalık var. Bugün güzel bir yürüyüşle hem Aile Yılı hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşümüzü hep beraber kutladık" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mehteran ekibinin gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali yardımcıları Cihat Abukan, Tahir Yılmaz ve Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Yerel
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