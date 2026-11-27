Muş'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçlarda kışlık bakımın önemi arttı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçlarda kış hazırlıkları da başladı. Oto sanayi esnafı, özellikle kış aylarında araçların sorunsuz çalışması ve güvenli sürüşün sağlanması için periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Oto sanayi esnafı Eyüp Çelik, sürücülerin kış mevsimi öncesinde araçlarının akü, antifriz, lastik, fren ve ısıtma sistemlerini kontrol ettirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Soğuk havalarda yaşanabilecek araç arızalarının önüne geçilmesi için gerekli kontrollerin zamanında yapılmasının önem taşıdığını ifade eden Çelik, "Memleketimiz kış memleketi olduğu için hava sıcaklıkları oldukça düşüyor. Araçların soğuk havadan etkilenmemesi ve don olaylarının yaşanmaması için antifriz ve motor yağının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Araçların zarar görmemesi ve sürücülerin yolda kalmaması için gerekli kontrollerin yapılması büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sanayide yoğunluğumuz arttı. Bu bakımlar yapılmadığı takdirde araçlar yolda kalabilir ve daha büyük masraflar ortaya çıkabilir. Ayrıca lastiklerin ve ön düzenin de mutlaka kontrol ettirilmesi gerekiyor" dedi.

Araç sahibi Barış Işık ise kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte aracını bakıma getirdiğini belirterek, "Kış mevsiminin yaklaşmasından dolayı aracımızı bakıma getirdik. Yağ, filtre, antifriz ve klima bakımlarını yaptırıyoruz. Kışın yolda kalmamak için sanayinin yolunu tuttuk. Yoğunluktan dolayı biraz bekliyoruz ancak yolda kalmamak ve aracımızın zarar görmesini önlemek için buna değer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı