Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ramazan İftarı Düzenledi

MUŞ (İHA) – Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "GSB'de Ramazan İftarı" programı kapsamında Malazgirt'te öğrenciler bir arada iftar açtı.

GSB Malazgirt Yurdu'nda gerçekleştirilen iftar programı, gençleri ve protokol üyelerini bir araya getirdi. Programda birlik ve beraberlik duyguları pekişirken, Ramazan'ın bereketi hep birlikte paylaşıldı. İftarın ardından patlamış mısır, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve pamuk şekeri ikram edilerek gençlere unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşatıldı. Gecenin sonunda ise kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu Doç. Dr. Erdinç Öcal tarafından sahnelendi.

Malazgirt'te Ramazan ruhunu yaşatmaya devam ettiklerini belirten yetkililer, bu tür programların gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. GSB Muş İl Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca gençlerle bir araya gelerek kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İftar programına Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, GSB Muş İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan, ilçe protokolü ve çok sayıda genç katıldı. - MUŞ