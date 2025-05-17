Muş'ta 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi

Muş'ta 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşü yoğun bir katılımla yapıldı. Yürüyüş, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik yürüyüşü' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Yeni Mahalle'de bir araya gelen gençler ve kurum amirleri, 200 metrelik bayrak ve pankartlarla kent meydanına kadar yürüdü.

Kent meydanında yürüyüşten sonra konuşma yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Gülseren Demirkıran, "15-21 Mayıs gençlik haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte başlattığımız bu anlamlı etkinliğe katılarak, birlik ve beraberliğin duygusunu güçlendiren tüm katılımcılara en içten duygularımla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu özel hafta sadece bir anma değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin, umudun ve geleceğe dair simgesidir. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi milletimizin yeniden ayağa kalkışının ilk adımı olmuştur. Atatürk bu anlamlı günü gençliğe armağan ederek, geleceğin mimarlarını sizler olduğunu vurgulamıştır. Atatürk'ün 'bütün ümidim gençliktedir' bu güvenin en açık göstergesidir. Bugünkü yürüyüşümüz hem geçmişe saygımızın, hem de geleceğe olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Unutmayalım ki yürüdükçe umut çoğalacak, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Bulanık İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Asayiş Bölük Komutanı İbrahim Adıgüzel, İlçe Gençlik Spor Müdürü Serhat Akkaya, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, kamu kurumu müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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