Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Varto'daki Tesisleri Ziyaret Etti

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Varto'daki spor salonu ve gençlik merkezini ziyaret ederek gençlerin spor ve sosyal etkinliklere katılımı hakkında bilgiler aldı. Tesislerin imkanlarının daha da artırılacağı müjdesini verdi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Varto'daki spor salonu ve gençlik merkezi, her gün yüzlerce genci ağırlıyor. İlçedeki gençler, modern imkanlarla donatılmış bu tesislerde hem sportif faaliyetlere katılıyor hem de sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Gençlerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Varto'daki tesisleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Antrenörler, gençlik liderleri ve sporcularla bir araya gelen Kılıç, tesislerde sunulan imkanların her geçen gün daha da artırılacağını belirtti.

İl Müdürü Yusuf Kılıç yaptığı açıklamada, "Varto'daki spor salonumuz ve gençlik merkezimiz, gençlerimizin enerjisiyle adeta hayat buluyor. Burada sadece spor yapılmıyor; dostluklar kuruluyor, yetenekler keşfediliyor, hayaller filizleniyor. Biz, gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Muş Valimiz Sayın Avni Çakır'ın destekleriyle, ilçemizde gençlerimize hak ettikleri modern ve güvenli alanları sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
