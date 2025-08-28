Muratlı'da Arıcılardan Kuraklıkta Beklentiyi Karşılayan Hasat

Muratlı'da Arıcılardan Kuraklıkta Beklentiyi Karşılayan Hasat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, kuraklığa rağmen bu yıl bal hasadından memnun olduklarını belirttiler. Kovan başına verim düşüşü yaşanmasına rağmen, elde edilen bal miktarı üreticileri tatmin etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, yaşanan kuraklığa rağmen bu yılki bal hasadından memnun olduklarını dile getirdi.

Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde arıcılık yapan Doğan Aslan, üretimde yaşanan zorluklara rağmen verimin beklentilerini karşıladığını belirterek, "Normalde kovan başına yaklaşık 20 kilo bal elde ediyorduk. Bu sene 15 kilo civarına kadar düştü ama kuraklığa rağmen bu rakam iyi" dedi.

Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez ise birçok arının kovanlarına yeterli miktarda polen taşıması sayesinde üretimde büyük kayıp yaşanmadığını ifade ederek, sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler

Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.