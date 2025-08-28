Muratlı'da Arıcılardan Kuraklıkta Beklentiyi Karşılayan Hasat
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, kuraklığa rağmen bu yıl bal hasadından memnun olduklarını belirttiler. Kovan başına verim düşüşü yaşanmasına rağmen, elde edilen bal miktarı üreticileri tatmin etti.
Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde arıcılık yapan Doğan Aslan, üretimde yaşanan zorluklara rağmen verimin beklentilerini karşıladığını belirterek, "Normalde kovan başına yaklaşık 20 kilo bal elde ediyorduk. Bu sene 15 kilo civarına kadar düştü ama kuraklığa rağmen bu rakam iyi" dedi.
Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez ise birçok arının kovanlarına yeterli miktarda polen taşıması sayesinde üretimde büyük kayıp yaşanmadığını ifade ederek, sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi. - TEKİRDAĞ