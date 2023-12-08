Muğla Valisi İdris Akbıyık Ortaca ilçesini ziyaret etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ortaca ilçesindeki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, Ortaca Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve siyasi parti temsilcileri ile görüşerek ilçenin genel durumu ve yatırım projeleri hakkında istişarelerde bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık Ortaca ilçesini ziyaret ederek yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık Ortaca Kaymakamlığında Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kurum ve kuruluş müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Ardından Vali Akbıyık, Ortaca Belediye Başkanlığı'nda Kaymakam Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız ve AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan ile görüştü. İlçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Akbıyık, ilçeye değer katacak yatırım ve projeler hakkında istişarelerde bulundu. - MUĞLA