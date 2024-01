Muğla Valisi İdris Akbıyık, 5 Ayın Değerlendirmesini Yaptı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, göreve geldiği 5 ayı değerlendirdi. Vali Akbıyık Muğla genelindeki basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, 2023 yılında Muğla'ya 10 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, ören yerlerini ise 1 milyon 164 bin 151 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları ile 9 gümrük kapısından giriş yapan 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırlandıklarını belirten Vali Akbıyık, "Göreve geleli 5 ay oldu. Toplumun her kesimine dokunmaya çalıştık. Tüm ilçelerimizi gezdik. 10 binin üzerinde insanla el sıkıştık. Sivil toplum kuruluşlarımızla Muğla'nın potansiyelini, mevcut durumunu konuştuk. Valilerin ve kaymakamların görevi, bulundukları bölgede devleti temsil etmektir. En önemli görevimiz kanunları uygulamaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamaktır. Muğla yeryüzü cenneti, en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Bu potansiyeli sadece devlet değil, belediye ve tüm bileşenlerle el ele geliştirmemiz gerekiyor. Sadece deniz kum güneş değil, kültürel varlıklar anlamında da Muğla çok değerli bir il. Turizm çeşitliliği bakımından birinci sıradayız. 28 antik kentte arkeolojik kazılar devam ediyor. 24 antik kentteki çalışmalara valilik olarak destek veriyoruz. 1 milyon 164 bin 151 kişi geçtiğimiz yıl müze ören yerlerini ziyaret etti. 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı olmak üzere iki havalimanı, 9 deniz hudut kapısından toplam 10 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Babadağ etabını izleyen sayısı 1 milyarın üzerinde oldu. Muğla'da spor turizminin yanında sağlık turizmi de gelişiyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz büyükelçisi geldi. Sağlık turizmi açısından neler yapılabilir konuştuk. Ekonomik olarak Muğla Türkiye'de ortalamanın üzerinde bulunuyor. Allah her türlü hediyeyi, her potansiyeli Muğla'ya vermiş. Su ürünlerinde birinciyiz. Çam balında birinciyiz. Turizmin yanında ciddi anlamda tarım ve su ürünleri üretimi de var" dedi" diyerek eğitim faaliyetlerine yönelik projeleri anlattı "dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın en büyük probleminin konut olduğunu söyledi. Akbıyık, "Özellikle Bodrum, Marmaris ve Menteşe'de büyük bir konut sorunu var. Acil konut projeleri yapmamız gerekiyor. Memurlar Muğla'ya gelmek istemiyor. Ankara'da gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. - MUĞLA