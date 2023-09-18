Muğla Valisi Akbıyık'tan Gaziler Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Bu topraklar üzerinden bağımsız ve hür bir şekilde yaşıyorsak, ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın semalarında gururla dalgalanıyorsa, minarelerimizden ezanımız özgürce okunuyorsa bunu kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Bizlerde kahraman gazilerimizden ve aziz şehitlerimizden aldığımız manevi güçle; milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu uğurda bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum. Huzur, barış ve güven içinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel