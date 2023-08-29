Muğla Valisi Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramının 101'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında aziz milletimizin vatan, bayrak sevgisi, ordumuzun kahramanlığı ve cesareti ile kazanılan, tarihimizin büyük destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yıldönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerin ardından Dumlupınar'da kati ve kalıcı bir zaferle sonuçlanmıştır. Böylece vatan toprakları işgalci kuvvetlerden kurtarılmış, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmasının yanında, milletimizin sarsılmaz azminin, eşsiz kahramanlığının ve canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Dünya tarihine geçen 30 Ağustos Zaferi ile birlikte Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milli egemenliğe dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci başlatılmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Bizler de Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle, vatanımıza ve 100. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimize sahip çıkarak, ülkemizi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacak, birlik ve beraberlik içinde milli irademize, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma kararlılığını sürdüreceğiz. Uğruna nice bedeller ödediğimiz, canımızdan aziz bildiğimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele etmekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferini, gurur ve coşku ile yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve şükranla anıyor, Muğlalı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MUĞLA