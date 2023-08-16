Muğla Valisi Akbıyık göreve başladı

10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı kararı ile Muğla Valisi olarak atanan İdris Akbıyık Muğla'daki görevine başladı. Muğla'ya eşi Sevim ve kızı Ayşe Gülce Akbıyık ile gelen Vali Akbıyık için valilik önünde tören düzenlendi.

Törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Kaymakamlar, Bodrum, Ortaca, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık tören sonrası Valilik anı defterini imzaladıktan sonra makamında basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında, "Hakkari'den bu güzel ilimiz, ülkemizin medarı iftiharı denizlerin başkenti Muğla'ya atandık. Bizleri bu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Burada Hakkari'de yaptığımız gibi var gücümüz ile vatanım, milletimiz için çalışacağız. Bundan önce burada görev yapan sayın valilerimize, bürokratlarımıza, yine Muğla'nın gelişmesine, kalkınmasına emeği olan, ilgililerimize, STK'larımıza milletvekillerimize buradan teşekkür ediyorum. Valilerin, Kaymakamların, mülki amirlerin görevi öncelikle devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve tüm bakanlarımızı burada temsil etmek, Anayasa ve kanunları uygulamak. Asayişi ve güvenliği sağlamak, bir de bulunduğumuz ili her alanda gelişmesini, sosyal ekonomik anlamda çalışmalar yapmak. Bizler bu çerçevede Muğla'da elimizden geldiği kadar basınımız ile beraber, STK'larımız ile beraber, devletin tüm birimleri ile elbirliği içerisinde çalışacağız. İnşallah Muğla turizminin, potansiyelini en üst noktaya çıkarma konusunda çalışacağız" dedi.

Vali Akbıyık, Muğla'da göreve başlaması nedeniyle çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremden zarar gören vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan (TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04, TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99, TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28) banka hesap numaralarına bağış yapılmasını, dekontunun Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne ulaştırılmasını istedi. - MUĞLA