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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Odaları Başkanlarıyla Kırsal Kalkınma ve Destek Programlarını Değerlendirdi

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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ziraat Odaları başkanlarıyla bir araya gelerek Muğla'nın kırsal kalkınması ve tarım destek programlarını değerlendirdi. Üreticilere yönelik desteklerin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ziraat Odaları başkanlarıyla bir araya gelerek kırsal kalkınma ve destek programlarını değerlendirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, haftanın ilk iş gününde Muğla'nın Ziraat Odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, tarım kenti Muğla'nın kırsal kalkınmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı. Üretimden hasada, tarladan sofraya tarım ve hayvancılığa dair çeşitli çalışmalar istişare edilirken, çiftçilerin emeklerini koruyacak şekilde TARSİM başta olmak üzere mevcut destek programlarının daha fazla üreticiye ulaşabilmesi için yapılması gerekenler de ele alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Barış Saylak, "Üreticilere katkı sağlayacak çalışmalarımıza paydaşlarımızın da katkılarıyla aralıksız devam edeceğiz" dedi. Bu kapsamda üreticilere yönelik desteklerin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Muğla'nın tarımsal potansiyelinin daha da yükseltilmesi için gerekli adımların atılacağını belirten Saylak, çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Barış Saylak Muğla Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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