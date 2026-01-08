Menteşe'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, Perşembe Pazarı'nda vatandaş ve esnafa zor anlar yaşatıyor.

Haftanın en yoğun günlerinden biri olması beklenen Perşembe Pazarı'nda sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok tezgah kurulamazken, bazı esnaflar ise ürünlerini koruyabilmek için şemsiyelerle tezgah başında durmaya çalıştı. Pazarcı esnafı yağmur altında satış yapmaya çalışırken, özellikle yaşlı kadın esnafların zorlu hava şartlarına rağmen tezgahlarını terk etmediği görüldü. Olumsuz hava nedeniyle pazar alanı normal günlere göre daha sakin kaldı. Şiddetli yağıştan vatandaşlar da olumsuz etkilendi. Alışverişe gelen vatandaşlar, şemsiyelerle pazar alanında güçlükle dolaşabildi. - MUĞLA