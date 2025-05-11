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Muğla'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tuzaklar Yerleştirildi

Muğla'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tuzaklar Yerleştirildi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bitkisel üretimde ciddi ekonomik kayıplara neden olan Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla tuzaklar yerleştirildi. Tarım Müdürlüğü, popülasyon izleme ve erken uyarı sistemi oluşturma hedefiyle bu adımı attı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bitkisel üretimde ciddi ekonomik kayıplara neden olan, istilacı bir zararlı olan Kahverengi Kokarca ile mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı.

İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri teknik personellerince, Ortaca'nın farklı noktalarına zararlıyı izlemek ve etkin mücadele planı oluşturmak amacıyla tuzaklar yerleştirildi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu mücadelede amaç, popülasyon yoğunluğunu izlemek, erken uyarı sistemi oluşturmak, doğru zamanda doğru mücadeleyi başlatmak. Üreticilerimizin bu konuda dikkatli olmaları ve şüpheli durumları İlçe Müdürlüğümüze bildirmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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