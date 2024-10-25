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Muğla'da Kaçak Avcılık Denetimi: İki Kişiye Para Cezası

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Muğla ve Marmaris Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, dron destekli kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi. İki kişi tespit edilerek 36 bin 360 TL para cezası ve 2 bin 500 TL tazminat talep edildi.

Muğla'da kaçak avcılık denetimi: "İki kişiye para cezası kesildi"

MUĞLA - Muğla ve Marmaris Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, dron destekli kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi.

Doğal yaşamın korunması amacıyla düzenlenen operasyonda, yasa dışı avcılık yapan iki kişi tespit edilerek müdahale edildi. Denetimler sonucunda, kaçak avcılıkla suçlanan şahıslara toplamda 36 bin 360 TL para cezası kesildi. Ayrıca, doğaya verdikleri zararın telafisi için 2 bin 500 TL tazminat talep edildi.

Kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler, benzer denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, doğal kaynakların korunması için vatandaşlardan da destek istedi.

Muğla'da Kaçak Avcılık Denetimi: İki Kişiye Para Cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel

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