Muğla'da Gönüllü Gençler Seramik Atölyesi Düzenledi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gönüllü gençler, yurtlarda kalan öğrencilerle bir araya gelerek keyifli bir seramik atölyesi çalışması gerçekleştirdi. Sanatın birleştirici gücünü ve birlikte üretmenin mutluluğunu ön plana çıkaran etkinlikte, gençler el emeğiyle kendi seramik eserlerini tasarlama fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca hem üretmenin hem de paylaşmanın heyecanını yaşayan katılımcılar, seramik yapım sürecini deneyimledi. Gönüllü gençler, bu tür sanatsal faaliyetlerin yurt ortamına renk kattığını ve birlikte üretmenin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Eğitim sorumluları ve eğitmenler eşliğinde yürütülen atölye çalışmasının sonunda, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü gençlerinden Damla Kılıç, atölye hakkındaki düşüncelerini paylaştı: "Yurdumuzdaki sanat atölye çalışmasından çok keyif aldım. İlk kez katılıyorum ve birçok arkadaşım burada hem sosyalleştik hem de birbirinden değerli sanat eserleri ortaya çıkardık. Bu tür faaliyetler hem gelişimimize katkı sağlıyor hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu imkanları tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA