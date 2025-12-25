Haberler

Filistin davasının sembol isimleri 'Sumud' kahramanları gençler ile buluştu

Filistin davasının sembol isimleri 'Sumud' kahramanları gençler ile buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda, Filistin'in direniş ruhunu anlatan anlamlı bir program gerçekleştirildi. 'Sumud Kahramanları' gençlerle bir araya gelerek, onurlu direnişin önemini vurguladı ve kişisel deneyimlerini paylaştı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu, Filistin'in direniş ruhunu ve insanlık vicdanını buluşturan anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Filistin davasının sembol isimleri arasında yer alan 'Sumud Kahramanları' Ayçin Kantoğlu ve Ayşegül Mungan, yurtta kalan kız öğrencilerle bir araya geldi.

Muğla Valiliği himayelerinde yurtlarda kalan çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, Filistin halkının yıllardır sürdürdüğü onurlu direnişin temel kavramlarından biri olan 'Sumud' ele alındı. Kantoğlu ve Mungan, Filistin topraklarında tanıklık ettikleri insanlık mücadelesini, yaşanmış hikayeler ve birebir deneyimlerle gençlerle paylaştı.

Konuşmalarda, Sumud'un yalnızca zorluklara karşı direnmek değil; adalet, vicdan ve insanlık onurunu her şartta ayakta tutmak olduğu vurgulandı. Filistin'de yaşanan acılara rağmen umut ve metanetin nasıl korunduğu, gençlerin dikkatle dinlediği başlıklar arasında yer aldı.

Programın soru-cevap bölümünde öğrenciler, Filistin davasına dair merak ettiklerini doğrudan sorma fırsatı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, gençlerde Filistin bilinci ve küresel vicdan farkındalığını güçlendirdi.

Etkinlik sonunda Ayçin Kantoğlu ve Ayşegül Mungan, öğrencilerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla uğurlandı. Bu anlamlı buluşma, Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gençlerin hafızalarında Filistin'e dair direnişin, kardeşliğin ve umudun güçlü bir yansıması olarak yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı

Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak