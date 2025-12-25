Filistin davasının sembol isimleri 'Sumud' kahramanları gençler ile buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu, Filistin'in direniş ruhunu ve insanlık vicdanını buluşturan anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Filistin davasının sembol isimleri arasında yer alan 'Sumud Kahramanları' Ayçin Kantoğlu ve Ayşegül Mungan, yurtta kalan kız öğrencilerle bir araya geldi.

Muğla Valiliği himayelerinde yurtlarda kalan çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, Filistin halkının yıllardır sürdürdüğü onurlu direnişin temel kavramlarından biri olan 'Sumud' ele alındı. Kantoğlu ve Mungan, Filistin topraklarında tanıklık ettikleri insanlık mücadelesini, yaşanmış hikayeler ve birebir deneyimlerle gençlerle paylaştı.

Konuşmalarda, Sumud'un yalnızca zorluklara karşı direnmek değil; adalet, vicdan ve insanlık onurunu her şartta ayakta tutmak olduğu vurgulandı. Filistin'de yaşanan acılara rağmen umut ve metanetin nasıl korunduğu, gençlerin dikkatle dinlediği başlıklar arasında yer aldı.

Programın soru-cevap bölümünde öğrenciler, Filistin davasına dair merak ettiklerini doğrudan sorma fırsatı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, gençlerde Filistin bilinci ve küresel vicdan farkındalığını güçlendirdi.

Etkinlik sonunda Ayçin Kantoğlu ve Ayşegül Mungan, öğrencilerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla uğurlandı. Bu anlamlı buluşma, Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gençlerin hafızalarında Filistin'e dair direnişin, kardeşliğin ve umudun güçlü bir yansıması olarak yer aldı. - MUĞLA