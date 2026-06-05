Vatandaş Tüik'in Enflasyon Oranlarına Tepkili: "Hissedilen Enflasyon Yüzde 70-80'lerde"

Haber : Esma TURAN

(MUĞLA) - TÜİK'in açıkladığı mayıs ayında yıllık enflasyon verilerine tepkilerini dile getiren Muğla'da emekli ve işçiler, resmi verilerin hayat pahalılığını yansıtmadığını söyledi. Emekli ve işçiler, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarına dikkati çekerek,"Pazarda 100 liranın altında ürün kalmadı", "Geçinemiyoruz" ve "Hissedilen enflasyon yüzde 70-80'lerde" sözleriyle açıklanan verilere tepki gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,71 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kaydedildi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise TÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artarken, yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan 9 yıllık maden işçisi 65 yaşındaki vatandaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakamları düşük gösteriyorlar. Pahalılığa bakarsan hiç o rakamlara yaklaşmıyor. Her ay zam. Emekliyim, 20 lira. Evin ancak sebze masrafını karşılıyor. Onu bile tam karşılamıyor da kısa yoldan. 65 yaşında maden işinde çalışıyorum. 20 bin lira bir şey yapmıyor yani. Daha evimizde kira olmadığı halde. Memleket Hatay, İskenderun. 9 yıldır burada uğraşıyoruz. Bu pahalılık yüzünden. Çalıştığımız iş de çok ağır yani. Toz, toprak, dökümde, kamyonların içinde. Muğla da pahalı, her taraf pahalı. Yani Muğla ucuz diye bir şey yok. Her taraf. Bizim memleketimiz de aynı. İskenderun buradan fazla."

"ÜLKE GİDİŞATI BİZLER İÇİN İYİ DEĞİL"

Bir başka vatandaş ise, "Ben inanmıyorum. Enflasyon yüzde 32 olmaz. Yüksektir yani. Çünkü pazara falan çıktığın zaman 100 liradan aşağı bir şey yok. Sebze, meyve 100 lira, 150 lira. İnandırıcı değil bana göre. Ülke gidişatı bizler için iyi değil. Milletvekilleri için iyi olabilir de bizim gibi emekli, işçi kesimine hiç iyi değil, geçinemiyoruz" diye konuştu.

"BEN GERÇEKLİĞİNE İNANMIYORUM"

Enflasyonun yüzde 70,80'lerde olduğunu belirten bir vatandaş da "Ben gerçekliğine inanmıyorum. Şu anda hissedilen enflasyon bence yüzde 70,80'lerde. Ben inanmıyorum o enflasyon rakamına. Belki şu anda emeklilere zam gündemde memur maaşların. Ne gitmezse zaten bu maaşlara zamdan sonra enflasyon bir anda yüksek çıkıyor. Ben de bir işçiyim ama inanmıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA