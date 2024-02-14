Muğla'da Doğa Sporları Kulübü Vatandaşları Doğayla Buluşturuyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, düzenledikleri etkinliklerle vatandaşları doğa ile buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin değişik illerinden gelerek Dalaman'a ve çevresine yerleşen bir grup sporcu Dalaman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurarak bu bölgede yüzlerce insanı doğa ile buluşturmayı başardı.

Bundan bir buçuk yıl önce Türkiye'nin faklı illerinden bir grup sporcu Dalaman'a ve çevresine yerleşti. Burada ikamet etmeye başlayan sporcular bir araya gelerek Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Spor Bakanlığı'na bağlı Dalaman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu. Dalaman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak yüz binlerce insana ulaşma hedefiyle Dalaman başta olmak üzere Muğla'nın doğal ve tarihi miraslarının bulunduğu yerlere her hafta sonu Pazar günü doğa ve kültür yürüyüşleri düzenlendi. Dalaman'a ve çevresine yerleşen bir grup sporcu yaptıkları bu çalışmalar ile yüzlerce insanı doğa ile buluşturmayı başardı. - MUĞLA