Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Doğada Kitap Okuma Etkinliği

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençleri ve eğitmenleriyle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kışla Parkı'nda düzenlenen "Doğada Kitap Okuma" etkinliğinde, çocuklar doğanın huzur dolu atmosferinde kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında, çocuklar ve gençler kitap okuma halkaları oluşturarak doğayla iç içe bir okuma deneyimi yaşadı. Kitap okuma etkinliğinin ardından, okunan kitaplarla ilgili drama, müzik, hikaye oluşturma, hikaye tamamlama ve soru-cevap gibi bütünleştirici etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler, çocukların okuduklarını daha iyi anlamalarına katkı sağladı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, etkinliğin amacına değinerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın kendilerini okuyarak yetiştirmeleri gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığı olan çocuklarımızın eğitim süreçleri de çok daha verimli geçmektedir. Etkinliğe gösterdikleri ilgi için öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA