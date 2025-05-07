Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Muğla'da 19 Mayıs Kutlamaları İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Muğla'da 19 Mayıs Kutlamaları İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için yapılan koordinasyon toplantısı, Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda resmi törenler, etkinlikler ve güvenlik gibi konular detaylı olarak planlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına yönelik koordinasyon toplantısı, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. Toplantıda, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek resmi törenler ve etkinliklerle ilgili hazırlıklar gözden geçirildi. Kurumlar arası görev dağılımı ve iş birliği esasları belirlendi.

Toplantıda, güvenlik, ulaşım, sağlık, protokol düzeni ve gençlik etkinliklerinin organizasyonu gibi konularda detaylı planlamalar yapıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Muğla'da halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanması için gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlanması kararlaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.