Mudurnu'da Hacet Bayramı ve Karakucak Güreşleri Coşkuyla Kutlandı

Mudurnu'da Hacet Bayramı ve Karakucak Güreşleri Coşkuyla Kutlandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel Hacet Bayramı ve Karakucak Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikler, çocukların güreş sporuna teşvik edilmesi ve köy kültürünün yaşatılması açısından önemli anlar sundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen geleneksel Hacet Bayramı ve Karakucak Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Mudurnu Göncek köyünde düzenlenen geleneksel Hacet Bayramı ve Karakucak güreşleri, bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Köy muhtarları ile köy halkı, ata sporunu yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. Özellikle küçük yaşta güreşe başlayan çocuklara verilen önem dikkat çekti. Köy muhtarları, minik güreşçilerin ödüllendirilmesinin, ata sporunu benimsemeleri ve bu alanda ilerlemeleri için büyük teşvik olduğunu belirtti. Güreş okullarından gelen sporcular da kendilerini geliştirmek için er meydanında uzun süre ter döktü. Yenilen güreşçilerin rakiplerini centilmence kucaklaması, güreşin sadece bir spor değil, aynı zamanda kültür ve ahlak eğitimi olduğu gözler önüne serildi.

Panayır havasında kutlama

Hacet Bayramı etkinlikleri, köy camisinde okunan mevlit ve kılınan namazın ardından pilav dağıtımıyla başladı. Ardından, köy okulunun bahçesindeki çayırda kıran kırana güreşler yapıldı. Etkinlik alanında kurulan satıcı stantları ve dondurmacılar, Hacet Bayramı'na adeta panayır havası kattı. Vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de heyecanlı güreş müsabakalarını izleme fırsatı buldu.

Köy halkından Fikret Özen, "Ata sporunu Hacet bayramlarında yaşatıyoruz, bu bizim geleneğimizdir. Çocukluktan bu sporu devam ettireceğiz" diyerek Karakucak güreşlerinin köylerindeki önemini vurguladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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