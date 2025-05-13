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Mudanya'da Engelli Bireyler İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi

Mudanya'da Engelli Bireyler İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
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Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen temsili asker eğlencesi, engelli bireylerin askerlik heyecanını coşkuyla kutladı. Yemin töreni ve geleneksel karşılamalarla dolu olan etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Mudanya'da askerlik çağına gelen engelli bireyler için düzenlenen temsili asker eğlencesi, coşkuyla gerçekleşti.

Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Askerlik çağına gelen engelli bireyler için yapılan temsili asker eğlencesi duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik çerçevesinde 7 engelli birey için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Mudanya'dan hareket eden genç askerler, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezinde düzenlenen yemin törenine katıldı. Türk ordusunun üniformasını gururla giyen gençler, askerlik yemini ederek bu özel anı yaşadı. Yemin töreni sonunda temsili terhis belgeleri takdim edildi.

Mudanya'ya dönen askerler, Mütareke Meydanı'nda davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Saatler öncesinden meydanda toplanan kalabalık, genç askerleri alkışlarla karşıladı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran gençler meydanda dakikalarca oyun oynadı, bu anlamlı günün tadını çıkardı.

Karşılama törenine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, askerlerin aileleri, engelli dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı, asker olan engelli bireylere kına yakıldı. Kaymakam Terzi, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Orhan Uysal, genç askerleri kutlayarak tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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