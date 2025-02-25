Mudanya'da 11 Katlı Bina Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 katlı binanın kentsel döşümün çerçevesinde yıkımı gerçekleşti. İş merkezi ve konut olarak kullanılan bina, iş makinesinin tek darbesiyle yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde Bursa Asfaltı Caddesi'nde yer alan 32 yıldır iş merkezi ve konut olarak kullanılan bina kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı gerçekleşti. Lokanta, çay ocakları, STK'lar, sigorta acenteleri, avukat büroları ve beyaz eşya bayilikleri gibi çeşitli iş yerlerinin bulunduğu yaklaşık 100 dükkan yer alan bina iş makineleri marifetiyle yıkıldı. Birçok esnafın ve Mudanyalı vatandaşın uğrak yeri olan iş merkezinin yanı sıra, 40 daire ve bir mescidi içeren 11 katlı apartmanın da yıkımı gerçekleşti. İş makinesinin tek kepçe darbesiyle binayı yerle bir etmesi ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA