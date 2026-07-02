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4 buçuk milyon TL değerindeki altın ve çeki sahibine ulaştırdı

4 buçuk milyon TL değerindeki altın ve çeki sahibine ulaştırdı
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Adıyaman'da bir otobüs muavini, araçta bulduğu 4.5 milyon TL değerindeki altın ve çekleri polis ve firma yetkilileri yardımıyla sahibine ulaştırdı.

Adıyaman'da yolcu otobüsünde muavinlik yapan Kadir Ödemiş, araçta bulduğu 4 buçuk milyon TL'yi sahiplerine ulaştırdı.

Adıyaman'dan Mersin'e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait yolcu otobüsüne binen Deniz Korkmaz, düğün için yanına aldığı 4 buçuk milyon TL değerindeki altın ve çekin bulunduğu çantayı düşürdü. Mersin'de inen Korkmaz otogardan ayrılırken aynı otobüs ise Mersin'den aldığı yolcularla yeniden Adıyaman'a döndü. Yolcu seferinin tamamlanmasının ardından otobüs muavini Kadir Ödemiş araç içerisinde temizlik yaparken koltuk altında çanta buldu. Ödemiş'le beraber yaptıkları kontrolde çantada 36 adet tam altın ve çek yaprağını gören firma görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Diğer yandan bilet alan yolcuları araştıran firma yetkilileri çantanın Deniz Korkmaz'a ait olduğunu tespit etti. Kendisinin Mersin'de olduğunu söyleyen Korkmaz çantanın iş ortağı olduğu öğrenilen Özgür Tunç'a teslim edilmesini istedi. Yapılan incelemeler ve tutulan tutanaklar sonrasında çanta polisler tarafından Özgür Tunç'a teslim edildi.

Altınları sahibine ulaştırabildiği için oldukça mutlu olduğunu dile getiren muavin Kadir Ödemiş, "Yolcular indikten sonra arabayı temizledik. Daha sonra bir çanta gördüm ve altın ile çek vardı. Bunu gereken yerlere ve müdürümüz Ali Fırat'a söyledim. Oda gereken kişiyi buldu ve yolcuya ulaştık. Altınları ve çeki teslim ettik" dedi.

İş ortağına ait çantayı alan ve daha sonra firma yetkililerine teşekkür eden Özgür Tunç, "Arkadaşımız bir düğün için Adıyaman'dan Mersin'e giderken otobüsle, bir miktar altın ile çek yaprağının olduğu cüzdanını otobüste düşürmüş. Sağ olsun muavin arkadaşımız bunu fark edince firma yetkililerine bilgi verdi. Firma yetkilileri de bir şekilde sahibine ulaştı. Sağ olsun ulaşınca bizlerde geldik, teslim ettiler altınları" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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