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Mardin TSO Başkan adayı Veysi Duyan, Meşkina Aşireti Derneği yönetimiyle bir araya geldi

Mardin TSO Başkan adayı Veysi Duyan, Meşkina Aşireti Derneği yönetimiyle bir araya geldi
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Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veysi Duyan, Meşkina Aşireti Derneği yöneticileriyle öğle yemeğinde buluştu. Görüşmede kentin sosyal ve ekonomik yapısı, ticari gelişmeler ile dayanışma kültürü ele alındı.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Aaayı Veysi Duyan, Meşkina Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öğrendik, yönetim kurulu üyeleri ve bazı aile temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

İade-i ziyaret kapsamında düzenlenen programda, Mardin'in sosyal ve ekonomik yapısı ile kentteki ticari gelişmeler ele alındı. Duyan, programda yaptığı konuşmada, Meşkina Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, davete katılanlara teşekkür etti. Mardin'in en büyük gücünün sivil toplum kuruluşları, dernekler ve aileler arasındaki dayanışma kültürü olduğunu ifade eden Duyan, bu birlikteliğin kentin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öğrendik ise Mardin'de ticaretin gelişmesi için ortak aklın önemine dikkati çekerek, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin aileler arasında köprü görevi üstlenmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşan MTSO seçim sürecinin barış ve kardeşlik ortamında geçmesini temenni eden Öğrendik, ev sahipliğinden dolayı Duyan'a teşekkür etti.

Duyan da Öğrendik ve beraberindeki heyetin barış, kardeşlik ve dayanışmaya yönelik mesajlarının önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin Mardin'in sosyal ve ticari hayatına katkı sağlayacağını ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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