MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında mezun olan öğrencilerini yeni meslek yaşamlarına uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 19 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. Daha sonra Üniversitemiz BESYO'nun ilk mezunlarından Uygar Karaca ve Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Fatih Cengiz tarafından icra edilen müzik performansı katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Akabinde sahne alan Öğr. Gör. Ahmet Elmastaş'ın zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Konuşmalarla devam eden törende, Fakülte birincisi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Muhammed Şahin mezun konuşması gerçekleştirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, mezun öğrencilerini tebrik ederek, geleceğin sporcularını yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Saygın, öğrencilerine "Nereye giderseniz gidin, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi sizin eviniz olmaya devam edecek" diyerek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Törende ayrıca, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Üniversitemizi başarıyla temsil eden Milli Okçu Hazal Burun'a plaket takdim edildi. Son olarak mezun öğrencilere öğretim üyeleri tarafından temsili diplomaları takdim edildi.

Kep atma seremonisiyle son bulan törende, mezun öğrenciler yeni meslek yaşamlarına gururla uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı