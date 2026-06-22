Haberler

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenledi. Törende konuşmalar, müzik ve zeybek gösterisi yapıldı, dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında mezun olan öğrencilerini yeni meslek yaşamlarına uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 19 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. Daha sonra Üniversitemiz BESYO'nun ilk mezunlarından Uygar Karaca ve Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Fatih Cengiz tarafından icra edilen müzik performansı katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Akabinde sahne alan Öğr. Gör. Ahmet Elmastaş'ın zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Konuşmalarla devam eden törende, Fakülte birincisi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Muhammed Şahin mezun konuşması gerçekleştirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, mezun öğrencilerini tebrik ederek, geleceğin sporcularını yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Saygın, öğrencilerine "Nereye giderseniz gidin, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi sizin eviniz olmaya devam edecek" diyerek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Törende ayrıca, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Üniversitemizi başarıyla temsil eden Milli Okçu Hazal Burun'a plaket takdim edildi. Son olarak mezun öğrencilere öğretim üyeleri tarafından temsili diplomaları takdim edildi.

Kep atma seremonisiyle son bulan törende, mezun öğrenciler yeni meslek yaşamlarına gururla uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Maç bitince hepsi sokağa döküldü
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
İBB yöneticisi Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB yöneticisinin kaçırılması ile ilgili 12 kişi adliyeye sevk edildi
Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadına ters kelepçe

İnfial yaratan sözler! Böyle başladı, böyle bitti
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla