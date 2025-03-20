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MSKÜ'den Down Sendromlular İçin Anlamlı Etkinlik

MSKÜ'den Down Sendromlular İçin Anlamlı Etkinlik
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, '21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü' kapsamında Muğla Engelliler Derneği'nde ' +1 Farkla Spor ile Hareket Ediyoruz' etkinliği düzenleyerek özel bireylerle spor yapma fırsatı sundu.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından "21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü" kapsamında Muğla Engelliler Derneği'nde " +1 Farkla Spor ile Hareket Ediyoruz" etkinliği düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, "21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğrenciler, Öğr. Gör. Dr. Ali Yiğit Kocabıçak koordinatörlüğünde düzenlenen " +1 Farkla Spor ile Hareket Ediyoruz" etkinliği çerçevesinde Muğla Engelliler Derneği'nde özel bireylerle spor yapma fırsatı buldu.

Etkinlikte, eğitsel oyunlar, tenis, bocce, badminton, pickleball branşlarında uygulama yapan özel bireyler, üniversite öğrencileriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Üniversite öğrencilerine farkındalığı arttırmak ve özel bireylerin hareket becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan bu etkinlikte, katılımcılar hem sosyal sorumluluk bilinci edindi hem de özel bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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