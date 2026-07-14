Haberler

Dev yolcu gemisi Marmaris'e 5 bin yolcu ve mürettebatıyla demir attı

Dev yolcu gemisi Marmaris'e 5 bin yolcu ve mürettebatıyla demir attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Panama bayraklı kruvaziyer MSC Divina, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine 4 bin 111 yolcu ve bin 279 personel ile demir attı. Turistler Marmaris ve çevre ilçelerdeki tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Gemi akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edecek.

Panama bayraklı kruvaziyer Msc Divine, Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen dev yolcu gemisi, ilçeye 4 binin üzerinde turist getirdi.

Marmaris gümrüklü Limanı'nın iskelesine yanaşan 333 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelen 4 bin 111 yolcu ile bin 279 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını dolaşırken yolcuların bir bölümü ise günübirlik tur programlarına katılarak çevre ilçelerdeki turistik destinasyonları ziyaret etti.

Akşam Napoli'ye hareket edecek

MSC Divina Marmaris'teki ziyaretini tamamlamasının ardından akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak