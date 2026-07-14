Dev yolcu gemisi Marmaris'e 5 bin yolcu ve mürettebatıyla demir attı

Panama bayraklı kruvaziyer Msc Divine, Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen dev yolcu gemisi, ilçeye 4 binin üzerinde turist getirdi.

Marmaris gümrüklü Limanı'nın iskelesine yanaşan 333 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelen 4 bin 111 yolcu ile bin 279 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını dolaşırken yolcuların bir bölümü ise günübirlik tur programlarına katılarak çevre ilçelerdeki turistik destinasyonları ziyaret etti.

Akşam Napoli'ye hareket edecek

MSC Divina Marmaris'teki ziyaretini tamamlamasının ardından akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı