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Bedelli askerlik tutarı 1 Temmuz tarihinde memur aylık katsayısına göre güncelleniyor

Bedelli askerlik tutarı 1 Temmuz tarihinde memur aylık katsayısına göre güncelleniyor
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarıda bulunarak, bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Başvuruların 30 Haziran'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarıda bulunarak, bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini açıkladı.

MSB, resmi sosyal medya hesabından bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülere hatırlatmada bulunuldu. Açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceği bildirildi.

Açıklamada, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 30 Haziran tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önem arz ettiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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