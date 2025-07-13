Motosiklet Sürücüleri için Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Motosiklet Sürücüleri için Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği, motosiklet kazalarını azaltmak ve sürücülerin trafik bilincini artırmak amacıyla 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. Eğitimde, motosiklet kullanımıyla ilgili kurallar ve güvenli sürüş kültürü vurgulandı.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, motosiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir Kural Bir Ömür" motosiklet kampanyası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Bir sürücü Kursu'nda eğitim gören sürücü adaylarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimiyle, motosiklet kazalarının azaltılması, aday sürücülerde trafik bilincinin artırılması ve trafikte güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi. Eğitimde, motosiklet sürüşünde dikkat edilmesi gereken kurallar, koruyucu ekipmanların önemi ve trafikte saygılı sürüşün gerekliliği gibi konular ele alındı. Yetkililer, motosiklet kazalarının önemli bir bölümünün kurallara uyulmamasından kaynaklandığını vurgularken, bilinçli sürücülerin hem kendi hayatlarını hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağladığını ifade etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği bir tercihten öte, bir yaşam biçimidir" vurgusu yapılarak, benzer bilinçlendirme çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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