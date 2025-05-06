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Motosiklet Şovu Kaza ile Sonlandı

Motosiklet Şovu Kaza ile Sonlandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, motosikletini ön tekeriyle kaldırarak ilerlemeye çalışan bir genç dengesini kaybedip düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosiklet şovu kötü bitti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin önünü kaldıran genç, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Sahili'nde bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken ön tekeri kaldırarak ilerlemeye çalıştı. Ancak dengesini kaybederek motosikletten düşen genç, asfalt zemine savruldu. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Yerel
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