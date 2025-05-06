Motosiklet Şovu Kaza ile Sonlandı

Motosiklet şovu kötü bitti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin önünü kaldıran genç, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Sahili'nde bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken ön tekeri kaldırarak ilerlemeye çalıştı. Ancak dengesini kaybederek motosikletten düşen genç, asfalt zemine savruldu. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.