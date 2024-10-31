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Mono Steel'den Dünyaya Kaliteli Boya Çözümleri

Mono Steel'den Dünyaya Kaliteli Boya Çözümleri
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Söğütlü'deki Boya ve Lojistik Merkezi ile Mono Steel, zorlayıcı hava şartlarına dayanıklı boya işlemleri sağlayarak dünya çapında proje geliştirmektedir. Kalite kontrol süreçleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ile sektörde fark yaratmaktadır.

Mono Steel, Söğütlü'deki Boya ve Lojistik Merkezi ile dünyanın dört bir yanına üstün kalitede boya çözümleri sunuyor. Özellikle zorlayıcı hava şartlarına dayanacak şekilde hazırlanan boya işlemleri, kalite standartlarının üstünde gerçekleşiyor. Mono Steel dünya çapında sunduğu boya çözümleriyle bölgede fark oluşturuyor.

Mono Steel, çelik yapılar alanında dünya çapında projelere imza atarken, Söğütlü'deki boya ve lojistik merkezi ile kalite ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam ediyor. Merkezde her projede, yapıların bulunduğu çevre şartlarına göre belirlenen korozyon seviyelerine uygun teknik destek sağlanarak, mükemmel sonuçlar elde ediliyor.

Boyama işlemi öncesinde, hava sıcaklığı, nem oranı, dew point (çiy noktası) ve malzemenin yüzey sıcaklığı titizlikle ölçülüyor. Bu değerler uygun olduğunda, kalite kontrol onayından geçen süreçle boya işlemi başlıyor. Malzemenin formuna uygun kestirme işlemleri yapıldıktan sonra, yaş film taraklarıyla mikron kontrolleri gerçekleştiriliyor. Her kat boya uygulamasının ardından kuru film kalınlığı ölçülüyor ve sonuçlar raporlanıyor. Son kat boya uygulandıktan sonra mikron kontrolleri ve detaylı görsel incelemeler yapılıyor. Kalite onayının ardından ürünler paketlenerek teslim ediliyor. Mono Steel, bu alandaki uzman personelleriyle çalışarak her projede yüksek standartları garanti altına alıyor. Ayrıca boyada kaliteye olan bu bağlılık, Mono Steel'in kullandığı dört dünya markası boya ile destekleniyor.

Fabrikanın üretim süreçlerinde kaliteye verdikleri önemin altını çizen Mono Steel Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Toprakçeken, "Adapazarı bölgesinde boyada hacim olarak çok yüksek iş yapan fabrikalardan biriyiz ve işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Boya sistemleri proje öncesinde bağımsız kuruluşlarca pull of ve x-cut testleri ile denetlenerek güvence altına alınıyor" dedi. Toprakçeken, boyaları seçerken kalite, ürün ömrü, kuruma süreleri, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası destek gibi birçok kritere dikkat ettiklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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