Minik Sporcular Voleybol ile Tanıştı

Bilecik Anaokulu Gülenyüzler sınıfı öğrencileri, spor salonunda düzenlenen özel etkinlikte ağırlandı.

Minikler, voleybol branşını tanıma fırsatı bulurken, eğlenceli ve hareketli anlar yaşadı. Organizasyon kapsamında öğrencilere spor bilincinin kazandırılması hedeflenirken, etkinliğin sonunda minik sporculara madalyon hediye edildi. Bu anlamlı jest, çocukların spora olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhu ve disiplin gelişimine katkı sunduğunu belirtti. - BİLECİK