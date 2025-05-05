Minik Sporcular Voleybol ile Tanıştı

Minik Sporcular Voleybol ile Tanıştı
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Bilecik Anaokulu Gülenyüzler sınıfı öğrencileri, voleybol branşını tanıma fırsatı bulduğu özel etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklara madalyalar verildi.

Bilecik Anaokulu Gülenyüzler sınıfı öğrencileri, spor salonunda düzenlenen özel etkinlikte ağırlandı.

Minikler, voleybol branşını tanıma fırsatı bulurken, eğlenceli ve hareketli anlar yaşadı. Organizasyon kapsamında öğrencilere spor bilincinin kazandırılması hedeflenirken, etkinliğin sonunda minik sporculara madalyon hediye edildi. Bu anlamlı jest, çocukların spora olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhu ve disiplin gelişimine katkı sunduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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