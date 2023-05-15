Minik öğrenciler oyuncaklarını geri dönüşümle yapıyor

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi öğrencileri, atık malzemelerin geri dönüşümünü öğreniyor. Minikler atıklardan kendilerine oyuncak yapıyor.

Kayapınar Gençlik Merkezi'nde, atık materyallerin geri dönüşüme çevrilmesi için de çalışma yapılıyor. Merkezin resim bölümünde öğrenim gören 12-15 yaşlarındaki öğrenciler, atık maddelerle sanatsal yönlerini ortaya çıkaran eşyalar yapıyor. Öğrenciler, evlerindeki yumurta kutusu, boş şişe ve bidon gibi atık malzemeleri değerlendiriyor.

Öğrencilerin sanatsal yönlerini ortaya çıkarmaya gayret gösterdiklerini belirten Kayapınar Gençlik Merkezi Müdürü İnemullah Önal, bu yılki konularının, atık maddelerin sanata dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

Öğrencilere çevre bilinci aşılamak istediklerini belirten Önal, "Bu şekilde bazı öğrencilerimiz, evlerinde de atık malzemeleri kullanarak, kendi oyuncaklarını yapıyor. Yaptıkları çeşitli oyuncakları merkezimize getirerek, arkadaşlarıyla birlikte paylaşabiliyorlar" dedi.

Öğrencilerinin Anneler Günü hediyelerini de hazırlayarak annelerine sürpriz yaptığını belirten El Sanatları öğretmenlerinden Filiz Süphandağ Bay ise, "Merkezimizde eğitim gören öğrencilerimiz oyuncakların yanı sıra aksesuar, bileklik ve takı da yapıyor. Bunun dışında öğrencilerimiz anneler günü nedeniyle de anneleri için geri dönüşüm malzemeleriyle birbirinden güzel hediyeler hazırlayarak annelerine sürpriz yaptılar. Bu anlamlı hediyeler hem annelerini, hem öğrencilerimizi hem de bu mutluluğa vesile olan bizleri de sevindirdi" diye konuştu. - DİYARBAKIR