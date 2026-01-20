Haberler

Mimar Sinan MTAL spor salonu yenilendi

Mimar Sinan MTAL spor salonu yenilendi
Güncelleme:
Aydın'daki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yapılan bakım ve tadilat çalışmalarının ardından salon, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için hazır hale getirildi.

Aydın'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan spor salonunda bakım ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Okulda yürütülen çalışmalar kapsamında spor salonunun fiziki yapısı yenilenerek öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi sağlandı. Yapılan tadilat ve bakım çalışmalarıyla birlikte salon, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya hazır hale getirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin sportif faaliyetlerini daha verimli bir ortamda sürdürebileceği belirtildi. Okul Müdürü Hüseyin Aygün yapılan çalışmaların ardından spor salonunun yeni haline kavuştuğunu belirterek, yenilenen salonun öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN

