Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, Elazığ Valiliğinde değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra 24 Ocak depreminde hasar alan ve yerine hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan okulun açılışına katıldı. Daha sonra Bakan Özer, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ı ziyaret etti. - ELAZIĞ

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Politika, Haberler

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