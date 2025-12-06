Haberler

Saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli geminin Sinop'taki tamir çalışmaları sürüyor

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 adlı tanker, hasar gördükten sonra Sinop açıklarında tamir ve teknik kontrol sürecine alındı. Türk kara sularına gelen tanker, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından korunan bölgede incelemeye alındı.

Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşırken uluslararası sularda saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 adlı tanker, hasarının ardından kendi makine gücüyle ulaştığı Sinop açıklarında tamir ve teknik kontrol sürecine alındı.

2 Aralık'ta yaklaşık 80 deniz mili mesafede gerçekleşen saldırının ardından Türk kara sularına giriş yapan gemi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortuyla Sinop'a yönlendirildi. Tanker burada demirleyerek uzman ekipler tarafından ayrıntılı incelemeye alındı.

Teknik ekipler, MIDVOLGA-2'nin seyrine devam edebilmesi için gerekli tamir işlemlerini ve güvenlik kontrollerini bölgede sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tankerin rotasına geri dönebileceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
